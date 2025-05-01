Сборная России во главе с Ротенбергом обыграла Казахстан

Сборная России победила сборную Казахстана в матче турнира Qazaqstan Hockey Open. Игра в Астане завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды.

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Матч прошел в рамках традиционного майского тура сборной России.

В составе сборной России шайбы на свой счет записали нападающие Данил Аймурзин, Марат Хайруллин, Михаил Воробьев, а также защитник Дмитрий Саморуков. У Казахстана шайбу забросил форвард Алихан Асетов.

Завтра, 2 мая, в Астане сборная России сыграет со сборной Беларуси. Начало матча — 14:00 мск.

С белорусами россияне в рамках майского тура сыграют еще три раза: 5 и 6 мая — в Тольятти, 8 мая — в Минске.

Сборная России отстранена от турниров IIHF.