Руководитель департамента судейства КХЛ объяснил отмену шайбы «Салавата Юлаева»

Руководитель департамента судейства КХЛ Константин Оленин объяснил отмену шайбы «Салавата Юлаева» в матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:4, 1-2).

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«Данный момент состоит из двух частей: первым движением Георгий Иванов поднимает клюшку Денису Яну, а затем вторым движением Ян акцентированно бьёт своей клюшкой в лицо Иванову. В правилах есть трактовка, что если игрок подбивает клюшку соперника и она попадает ему в лицо, то это не является нарушением. В данном эпизоде Ян вторым движением играет высоко поднятой клюшкой и наносит повреждение сопернику», — приводит слова Оленина сайт КХЛ.

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