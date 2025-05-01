Федерация хоккея начала расследование из-за массовой драки в матче НМХЛ

Федерация хоккея России (ФХР) начала расследование ситуации с массовыми драками в матче Национальной молодежной лиги (НМХЛ) между саратовским «Кристаллом» и подмосковным «Гранитом». Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Игра полуфинальной серии прошла в Саратове в среду, 30 апреля. «Кристалл» уверенно победил (7:3) и вышел в финал НМХЛ, где встретится с «Тамбовом», пояснили журналисты.

«Конфликтная ситуация между игроками на площадке за пределы игрового поля не распространилась. Задержанных нет, обращений в полицию не поступало», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

Согласно протоколу, молодые игроки в этой встрече заработали 225 минут штрафа: 55 — хозяева, 170 — гости. Большая часть штрафных минут была выписана за массовую драку в концовке третьего периода.

«По итогам изучения материалы будут переданы в спортивно-дисциплинарный и дисциплинарный комитеты ФХР для наложения санкций — штрафов и дисквалификаций игроков и должностных лиц, виновных в произошедшем», — отметили в ФХР.

Генеральный менеджер «Гранита» Андрей Зюзин рассказал журналистам, что драку спровоцировал «словами и жестами» вратарь соперников, игравший в этом сезоне в ВХЛ.

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Помощник главного тренера «Кристалла» Павел Антипов уточнил, в свою очередь, что гости на протяжении всех трех матчей плей-офф провоцировали хоккеистов саратовской команды.