Стали известны подробности жалобного письма Гашека о Медведеве

Газета.Ru

Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек раскрыл детали официального письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF) после сообщения заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает «Чемпионат».

Стали известны подробности жалобного письма Гашека о Медведеве
© РИА Новости
«Хотел бы попросить вас уведомить об этом письме национальные федерации хоккея всех стран мира. Это фундаментальные вопросы, которые выходят далеко за рамки мира спорта. И на карту поставлены жизни», — написал Гашек.

Основной причиной обращения в МОК и IIHF экс-хоккеист назвал угрозы убийством от Медведева.

«Он написал в своём официальном аккаунте, среди прочего, следующее: «Ждем самоубийства сумасшедшего чеха Гашека». Никто из российских политиков не извинились за эти очень опасные слова, из которых следует, что этот человек угрожает убить меня», — сказал Гашек.

Также он предложил помочь организациям вернуть россиян на международную арену, «не рекламируя при этом СВО».

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В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.

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