«Трактор» обыграл «Динамо» и находится в шаге от победы в серии Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Победу одержали гости во втором овертайме со счётом 3:2 и повели в серии — 3-0.

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На четвёртой минуте встречи защитник «Динамо» Игорь Ожиганов открыл счёт в матче с передач Дилана Сикуры и Никиты Гусева. На 30-й минуте Григорий Дронов сравнял счёт с передачи Стивена Кэмпфера. На 50-й минуте Артём Михеев вывел хозяев вперёд с передач Антона Сизова и Кирилла Готовца. На 52-й минуте Виталий Кравцов с передачи Логана Дэя сравнял счёт.

В основное время и в первом овертайме команды не выявили победителя. Во втором овертайме сильнее оказался «Трактор». Автором победной шайбы стал Максим Шабанов.

Следующие игры в серии состоятся 4, 6*, 8*, 10* мая.

* при необходимости.