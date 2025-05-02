Две шайбы Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил две шайбы в шестом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли НХЛ с «Даллас Старз». «Лавины» обыграли своего соперника со счетом 7:4.

© НХЛ

В составе «Колорадо» также отличились Лехконен, Нечас, Маккиннон, Мэнсон и Макар. В составе «Далласа» Роопе Хинц оформил дубль, голы на счету Гранлунда и Рантанена.

Счет в серии 3:3.

3-го мая пройдет 7 матч серии «Колорадо и «Далласа». Встреча начнется в 23:00 по мск.

В регулярном чемпионате Ничушкин провел 43 игры, забросил 21 шайбу и отдал 13 голевых передач (34 очка). В плей-офф у российского форварда 3 гола в 6-ти матчах.