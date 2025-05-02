Гашека предложили положить в больницу для лечения паранойи из-за слов про Медведева

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что бывшему чешскому голкиперу Доминику Гашеку нужно пройти стационарное лечение от паранойи. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

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Так он отреагировал на слова Гашека, заявившего, что он направил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF), в которых написано, что бывший президент России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев угрожал ему.

«Думаю, он сам уже не понимает, что с ним происходит. Поэтому родственникам надо положить его в клинику для тщательного обследования и потом ждать вынесения вердикта, а потом уже стационарное лечение. Это действительно паранойя, если он воспринимает иронию Дмитрия Медведева как угрозу», — заявил он.

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.