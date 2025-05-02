Ротенберг объяснил проигрыш сборной «Россия 25» Белоруссии

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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг объяснил проигрыш команды Белоруссии во втором матче «Тура сборной». Его слова приводит «Советский спорт».

Ротенберг объяснил проигрыш сборной «Россия 25» Белоруссии
© РИА Новости

Ротенберг назвал причиной поражения график турнира.

«Я думаю, организаторы понимали, что у нас сильная команда. И, таким образом, выстроили график в пользу домашней команды: через день матчи со сборной Казахстана. Мы попадали в такую ситуацию два года назад и получили похожую ситуацию», — заявил тренер.

По словам Ротенберга, игра против свежего соперника хороша с точки зрения тренировочного процесса, однако есть высокий риск травм.

«Тем интереснее будет следующая игра в Тольятти. И обязательно сборная России будет брать реванш», — подчеркнул он.

Матч прошел в пятницу, 2 мая, в Астане и завершился со счетом 4:2 в пользу белорусов. Ранее россияне обыграли Казахстан (4:1).

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