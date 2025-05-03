«Локомотив» всухую обыграл «Салават»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу одержали гости со счётом 3:0 и повели в серии — 3-1.

На 15-й минуте счёт в матче открыл Даниил Тесанов с передач Никиты Кирьянова и Ильи Николаева. На 20-й минуте Илья Николаев с передачи Алексея Береглазова удвоил преимущество своей команды. На 23-й минуте Егор Сурин забросил третью шайбу гостей в матче с передачи Павла Красковского.

Следующие игры в серии плей-офф состоятся 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.