Сборная Канады выиграла юношеский чемпионат мира по хоккею

Сборная Канады до 18 лет по хоккею стала победителем юношеского чемпионата мира. В финальной встрече они разгромили команду Швеции.

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Встреча, которая проходила на стадионе «Комерика-центр» во Фриско (США), завершилась со счетом 7:0 в пользу Канады.

Эта победа стала для них шестой в истории этого турнира. В матче за третье место хозяева турнира, сборная США, обыграла Словакию — 4:3 (овертайм).

Американцы являются самой титулованной командой в истории юношеских ЧМ — 11 побед.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграют на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).