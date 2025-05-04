«Динамо» обыграло «Трактор» и сократило отставание в Кубке Гагарина

«Динамо» обыграло «Трактор» в 4-м матче полуфинала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Счет в серии – 1-3.

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В составе москвичей отличились Артем Швец-Роговой, Артем Ильенко и Антон Слепышев. Единственную шайбу в составе гостей забросил Григорий Дронов – защитник отличился во второй игре кряду.

В регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» финишировало вторым в Западной конференции, «Трактор» стал первым в Восточной.

«Динамо» выбило из плей-офф СКА на стадии 1/8 финала (2-4).

Следующая встреча пройдет в Челябинске 6 мая.