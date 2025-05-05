Гол Наместникова помог «Виннипегу» победить «Сент-Луис» в Кубке Стэнли

«Виннипег» дома обыграл «Сент-Луис» в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча, прошедшая на арене «Канада Лайф Центр» завершилась со счетом 4:3 ОТ.

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Нападающий «Джетс» Владислав Наместников отметился в этой встрече одной заброшенной шайбой. Россиянин провел на льду 25 минут 16 секунд (из них 0:42 – в большинстве и 0:33 – в меньшинстве), сделал 3 броска в створ, провел 3 силовых приема, заблокировал один бросок, совершил один перехват, допустил одну потерю и завершил игру при показателе полезности «-2».

32-летний хоккеист забил второй гол в первом раунде плей-офф. В семи матчах против «Сент-Луиса» он набрал 4 (2+2) очка.

Принимавшие также участие в этой встрече нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал голевую передачу.

«Виннипег» одержал победу в серии с «Сент-Луисом» – 4-2. Во втором раунде плей-офф НХЛ «Джетс» сыграют с «Далласом».