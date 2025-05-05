Капризов подвел итоги сезона НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подвел итоги сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте клуба.

© Lenta.ru

Капризов назвал год непростым.

«Потому что в начале сезона я чувствовал себя прекрасно, сыграл почти 40 матчей. А потом операция, я выбыл на 3,5 месяца», — заявил хоккеист, отметив, что было психологически непросто, потому что он постоянно был вне команды.

Ранее «Миннесота» уступила «Вегас Голден Найтс» в серии первого раунда плей-офф НХЛ. Таким образом, команда вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли.

Капризов в шести матчах плей-офф забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи. В регулярном чемпионате он провел 41 игру, забив 25 голов и сделав 31 пас.