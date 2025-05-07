"Каролина" выиграла у "Вашингтона" первый матч 1/4 финала НХЛ

"Каролина" одержала победу над "Вашингтоном" в овертайме первого матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:1 в гостях.

У победителей шайбы забросили Логан Станковен (50) и Джейкоб Славин (64), у проигравших - Алексей Протас (24). Счет в серии до четырех побед - 1-0.

Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не отметился набранными очками, в третьем периоде он получил малый штраф.

На счету Овечкина в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 5 очков по системе "гол + пас" (4 + 1) в шести играх. За карьеру в плей-офф Овечкин забросил 76 шайб. В Кубке Стэнли и регулярных чемпионатах на его счету 973 шайбы, он занимает второе место по этому показателю, отставая от Уэйна Гретцки на 43 гола. Ранее Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, сейчас на его счету 897 заброшенных шайб.

Следующий матч команды проведут там же в Вашингтоне в ночь на 9 мая.