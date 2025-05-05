CAS завершил рассмотрение апелляции ФХР к IIHF по делу Федотова

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на решение Международной федерации хоккея (IIHF) по делу вратаря Ивана Федотова завершились. Об этом ТАСС сообщил источник.

© РИА Новости

"Рассмотрение дела в CAS закончилось", - сказал собеседник агентства.

6 мая 2024 года дисциплинарный комитет IIHF вынес решение о наложении на ФХР штрафа в размере 1 млн швейцарских франков (100,5 млн рублей) за выступление Федотова в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ЦСКА в сезоне-2023/24. Такое решение было принято на основании того, что выступление Федотова за ЦСКА происходило в нарушение правил международных переходов IIHF. В конце мая ФХР направила в CAS апелляцию.

В июле 2022 года серебряный призер Олимпийских игр в Пекине и обладатель Кубка Гагарина Федотов, имея подписанный контракт с "Филадельфией", был мобилизован на срочную службу в Военно-морской флот (ВМФ) и выступал в июне 2023 года за сборную ВМФ на чемпионате Вооруженных сил РФ. После демобилизации Федотов подписал соглашение с ЦСКА. 4 августа 2023 года IIHF встала на сторону "Филадельфии" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии.

КХЛ разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и ФХР свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд. После появления Федотова на льду в первом матче сезона-2023/24 1 сентября против "Ак Барса" IIHF оштрафовала ФХР на $5,6 тыс. В CAS в середине января сообщили, что арбитраж зарегистрировал апелляции от Федотова и ЦСКА на решение IIHF. Армейский клуб также не стал платить штраф, наложенный на него IIHF.

В конце марта 2024 года ЦСКА объявил о расторжении контракта с Федотовым, который подписал с "Филадельфией" двухлетнее соглашение.