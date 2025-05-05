ТАСС: CAS завершил рассмотрение апелляции ФХР к IIHF по делу Федотова

ТАСС

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на решение Международной федерации хоккея (IIHF) по делу вратаря Ивана Федотова завершились. Об этом ТАСС сообщил источник.

CAS завершил рассмотрение апелляции ФХР к IIHF по делу Федотова
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"Рассмотрение дела в CAS закончилось", - сказал собеседник агентства.

6 мая 2024 года дисциплинарный комитет IIHF вынес решение о наложении на ФХР штрафа в размере 1 млн швейцарских франков (100,5 млн рублей) за выступление Федотова в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ЦСКА в сезоне-2023/24. Такое решение было принято на основании того, что выступление Федотова за ЦСКА происходило в нарушение правил международных переходов IIHF. В конце мая ФХР направила в CAS апелляцию.

В июле 2022 года серебряный призер Олимпийских игр в Пекине и обладатель Кубка Гагарина Федотов, имея подписанный контракт с "Филадельфией", был мобилизован на срочную службу в Военно-морской флот (ВМФ) и выступал в июне 2023 года за сборную ВМФ на чемпионате Вооруженных сил РФ. После демобилизации Федотов подписал соглашение с ЦСКА. 4 августа 2023 года IIHF встала на сторону "Филадельфии" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии.

КХЛ разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и ФХР свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд. После появления Федотова на льду в первом матче сезона-2023/24 1 сентября против "Ак Барса" IIHF оштрафовала ФХР на $5,6 тыс. В CAS в середине января сообщили, что арбитраж зарегистрировал апелляции от Федотова и ЦСКА на решение IIHF. Армейский клуб также не стал платить штраф, наложенный на него IIHF.

В конце марта 2024 года ЦСКА объявил о расторжении контракта с Федотовым, который подписал с "Филадельфией" двухлетнее соглашение.

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