Ротенберг назвал свою главную тренерскую мечту со сборной России

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал свою главную тренерскую мечту с национальной командой.

«Победить на Олимпиаде, вернуть нашей стране олимпийское золото. Ну и, чемпионат мира, конечно. Но самое главное – олимпийское золото», — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

Напомним, в прошлых играх «Россия 25» одержала победу над командой Казахстана со счётом 4:1. Затем подопечные Романа Ротенберга дважды проиграли сборной Беларуси: 2:4 — в Астане и 7:8 ОТ — в Тольятти.

Расписание оставшихся матчей тура сборной «Россия 25»:

Тольятти

6 мая, 18:00* Россия — Беларусь;

Минск

8 мая, 19:30 Беларусь — Россия.

* время московское.