«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 5 мая, и завершилась со счетом 4:2.

«Железнодорожники» одержали пятую победу в серии и вышли в финал Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне КХЛ «Локомотив» играл в финале Кубка Гагарина. Команда уступила титул магнитогорскому «Металлургу».

«Локомотив» ни разу в истории не выигрывал Кубок Гагарина. На счету «Салавата Юлаева» победа в сезоне-2010/2011.