Овечкин подписал джерси для Лукашенко

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин подписал джерси для президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

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«Джерси от легенды хоккея едет в Минск. Помните, Первый Овечкина поздравлял? И ответ от Овечкина. Ни разу не сомневаемся – новый экспонат в музее Дворца», — говорится в сообщении.

Во время пятого матча серии первого раунда плей-офф Восточной конференции между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» Овечкин отметился голом. Эта шайба стала для него 76-й в карьере в играх Кубка Стэнли. Таким образом, Овечкин догнал канадского хоккеиста Марио Лемье и разделил с ним 12-ю строчку в списке лучших снайперов турнира.

6 апреля Овечкин побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах за всю историю Национальной хоккейной лиги и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Рекордную 895-ю шайбу капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил в ворота «Айлендерс», Гретцки лично поздравил его с этим уникальным достижением.