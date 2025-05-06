Глава Башкортостана предложил Козлову продолжить работу с «Салаватом»

Глава Башкортостана Радий Хабиров предложил главному тренеру «Салавата Юлаева» Виктору Козлову продолжить работу в клубе в новом сезоне. Напомним, уфимский клуб проиграл в серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотиву» со счётом 1-4.

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«Хотел всех поблагодарить за игру и сезон. Вы – настоящие мужики. Спасибо вам от республики и тысячи мальчишек, которые придут на хоккей, глядя на вас. Вы дали бой, подарили нам праздник. Я искренне так считаю. Эта игра была очень тяжёлой, настоящая, мужская. Спасибо вам за эту игру. Виктор Николаевич, хотел бы вас особо поблагодарить и делаю вам предложение – возглавить команду в следующем сезоне. Специально принято решение, если вы останетесь с нами. Вы сами примете итоговое решение. Спасибо вам ещё раз и низкий поклон», – приводит слова Хабирова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Козлов возглавляет уфимскую команду с 2022 года.