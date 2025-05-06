«Автомобилист» продлил контракт с защитником

Защитник Кирилл Воробьев продлил контракт с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщается на официальном сайте клуба.

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Соглашение рассчитано на два сезона — до 31 мая 2027 года.

Воробьев выступает за екатеринбургскую команду с 2023 года. В прошедшем сезоне он набрал 10 (1+9) очков в 66 матчах регулярного чемпионата.

«Автомобилист» проиграл казанскому «Ак Барсу» в первом раунде плей‑офф со счетом 3–4.

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