Фетисов высказался о невключении Мичкова в номинанты на «Колдер Трофи»

Олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о невключении российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в номинанты на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона в НХЛ.

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«О какой несправедливости по отношению к Мичкову мы говорим? Список бомбардиров не является главным показателем. Команда не попала в плей-офф, она одна из последних в лиге, и голы с очками тут не имеют никакого значения. Здесь совокупность разных показателей» — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, за победу будут бороться защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон, вратарь «Калгари Флэймз» Дастин Вольф и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини.