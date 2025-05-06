Тренер «Нью-Джерси» оценил уровень готовности Грицюка к НХЛ

Российский тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин рассказал о перспективах форварда Арсения Грицюка, который перешел в американский клуб из СКА.

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«Готов ли Грицюк к НХЛ? Тяжело судить. Другая лига, другие размеры площадки. Может, другие требования, я не знаю «кухню» СКА. Но то, что я видел, мне понравилось», – приводит слова тренера «РБ Спорт».

В текущем сезоне у Грицюка 55 игр за СКА. В этот период он забил 18 голов и отдал 31 результативную передачу. На плей-офф пришлись 6 матчей, одна заброшенная шайба и четыре ассиста. В команде из Санкт-Петербурга игрок провел два сезона.

До этого Арсений выступал за «Авангард». Опыт в НХЛ станет для него дебютным за рубежом России.