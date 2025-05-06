«Трактор» стал вторым финалистом Кубка Гагарина и сыграет за титул с «Локомотивом»

Челябинский «Трактор» обыграл московское «Динамо» (4:3) на своем льду в пятом матче полуфинальной серии плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ и вышел в финал Кубка Гагарина.

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Гости открыли счет в первом периоде благодаря точному броску Максима Джиошвили, затем у «Трактора» отличились Василий Глотов, Максим Шабанов и Никита Коростелев.

Через 20 секунд после старта третьего периода Бреннан Менелл забил второй гол «Динамо», на 56‑й минуте Артем Швец‑Роговой сравнял счет, а на 59‑й Шабанов оформил дубль и принес победу «Трактору».

В середине второго периода при счете 1:1 травму получил вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский, его заменил Максим Моторыгин.

«Трактор» выиграл серию со счетом 4–1 и вслед за ярославским «Локомотивом» вышел в финал Кубка Гагарина. Это второй в истории челябинского клуба финал КХЛ, ранее «Трактор» играл в серии за золото в сезоне‑2012/13 и уступил «Динамо» 2–4.

Финальная серия чемпионата между «Локомотивом» и «Трактором» стартует 13 мая в Ярославле. Впервые в истории Кубка Гагарина в матчах за трофей встретятся первые сеяные команды Западной и Восточной конференций.