«Вашингтон» уступил «Каролине» в первом матче серии плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» уступил в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ «Каролине Харрикейнз». Встреча на «Кэпитал Уан-Арена» завершилась в овертайме со счетом 1:2.

Единственный гол «столичных» на счету 24-летнего Алексея Протаса. В составе «Каролины» забросили Стэнковен и Славин. Российский защитник Дмитрий Орлов отдал голевую передачу в овертайме игры.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Каролины» Андрей Свечников не отличились результативными действиями.

Счет в серии 1:0 в пользу «Каролины Харрикейнз».

9 мая состоится вторая игра серии. Встреча начнется в 2:00 по мск.