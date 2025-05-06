Трамп похвастался Овечкиным перед премьером Канады

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Канады Марком Карни в Белом доме похвалил российского хоккеиста, капитана клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который недавно побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в лиге. Слова главы Белого дома приводит агентство ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил, что Канада является "очень особенным" для него местом. Американский лидер рассказал, что любит и уважает канадцев, упомянув в том числе хоккеиста Гретцки и его мастерство.

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В этой связи он обратил внимание, что в "Вашингтон Кэпиталз" есть "очень хороший хоккеист", "большой, крепкий орешек".

"Он только что побил рекорд, и он отличный парень", - заметил глава Белого дома.

Напомним, в начале апреля Овечкин установил новый рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ по числу забитых шайб, побив достижение Гретцки в 894 шайбы. Рекорд канадца долгое время называли "вечным".