В «Колорадо» рассказали, останется ли Беднар главным тренером команды

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Крис Макфарланд заявил, что главный тренер Джаред Беднар останется на своём посту в следующем сезоне НХЛ. После чемпионства в 2022 году «Эвеланш» дважды вылетели из плей-офф в первом раунде и один раз – во втором. В текущем розыгрыше клуб уступил «Далласу» (3-4) в первом раунде Кубка Стэнли.

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