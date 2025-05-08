Микко Рантанен сделал второй подряд хет-трик в плей-офф НХЛ

Финский форвард «Даллас Старз» Микко Рантанен оформил хет-трик во втором подряд матче розыгрыша Кубка Стэнли.

© championat.com

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс». На момент написания новости завершился первый период, счёт 3:2 в пользу клуба из Далласа. Отметим, два из трёх голов финский хоккеист забил с передач российских игроков: нападающего Евгения Дадонова и защитника Ильи Любушкина.

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Колорадо Эвеланш» Рантанен также оформил хет-трик, чем принёс своей команде победу и выход в следующий этап розыгрыша Кубка Стэнли.