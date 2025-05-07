В «Миннесоте» сделали заявление о будущем Кирилла Капризова

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал разговоры о будущем российского лидера команды, форварда Кирилла Капризова, связанные с продлением действующего соглашения звезды «дикарей».

© Чемпионат.com

«Уверен, что Кирилл подпишет контракт в ближайшее время. Это приоритет номер один для нас, и я стремлюсь завершить этот вопрос максимально быстро. Все осознают, насколько важен Кирилл для нашей команды, организации и всего рынка. Он — звёздный игрок, и никто не сможет предложить ему более выгодных условий, чем мы. Я уверен, что сделка состоится. Он хорошо относится к нашему клубу и должен чувствовать, что мы движемся в правильном направлении. У него отличные отношения с тренером Джоном Хайнсом и со мной», — приводит слова Герина НХЛ.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Миннесота» может сделать Капризова самым высокооплачиваемым крайним нападающим в НХЛ и предложить ему $ 120-128 млн за восемь лет по новому контракту.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Капризов сыграл 41 матч, в которых записал на свой счёт 56 (25+31) очков. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в шести матчах Кубка Стэнли — 2025. Контракт 28-летнего россиянина с клубом истекает летом 2026 года.