Что ждет Грицюка в НХЛ?

Несмотря на громкие имена в топовых звеньях, у бывшего нападающего СКА есть отличные шансы играть в основе.

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Два года назад Арсений Грицюк стал для многих в Омске персоной нон грата и явно обрушил своё реноме среди той части нейтральных болельщиков, которая СКА не симпатизирует. История с переходом в Петербург для многих выглядела некрасивой, и, когда представители Грицюка говорили об отъезде в НХЛ, в комментариях можно было прочитать немало ехидных реплик. Однако сегодня всё это стало официальным: Арсений подписал контракт с задрафтовавшим игрока «Нью-Джерси» — спустя шесть лет после выбора в пятом раунде.

Два сезона Грицюка в СКА вовсе не были простыми. Авансы Грицюк получил огромные — ему даже разрешили сохранить 81-й номер, который обычно прочно привязан к Роману Ротенбергу. Ожидалось, что связка с Сергеем Толчинским сохранит свои позиции и в СКА, однако Толчинский очень быстро выпал из фавора и в него так и не вернулся. Арсений же стал менять звенья и партнёров по ним, а в отдельных играх стал присаживаться в запас.

Критический момент прошлого сезона наступил в ноябре: Грицюк пропустил сразу четыре игры подряд, однако в декабре отправился на Кубок Первого канала в составе удивительного кадавра «Звёзды и ВХЛ», где стал лучшим бомбардиром. Успех в сборной явно помог Арсению перезагрузиться, и вторую половину чемпионата он провёл на качественно ином уровне.

Новый чемпионат вышел уже совсем иным. На старте чемпионата звено Зыков — Глотов — Грицюк было лучшим не только в СКА, но и одним из топов всей КХЛ. Даже поразивший многих обмен Василия в «Трактор» не ударил по сочетанию: на роль центра выдвинулся Захар Бардаков, который тоже проводил прорывной сезон. А ведь Бардакова тоже в своё время драфтовали «дьяволы», однако прошлой весной обменяли права в «Колорадо»: так мы лишились возможности посмотреть на эту связку в НХЛ. В плей-офф, правда, СКА играл совсем в других сочетаниях: Ротенберг дал многословный, но ничего не объясняющий ответ, когда его спросили про это.

Но главная ассоциация с этим сезоном Грицюка — поданный как добровольный секвестр зарплаты. Официальной версией такого поступка считались альтруизм и проснувшееся желание поиграть с Евгением Кузнецовым, ради которого игрок решил подвинуться. Неофициальная версия говорила о том, что игроку надо было платить алименты, и ради одного сезона, после которого Грицюка ожидал отъезд в НХЛ, можно было пожертвовать деньгами.

Со СКА Арсений попрощался ещё месяц назад, написав в соцсетях:

«Петербург, спасибо за два года. Была классная атмосфера в коллективе и на арене. Не сомневаюсь, что Санкт‑Петербург ждут новые яркие победы! Армия болельщиков СКА, вы навсегда в моём сердце. Здесь я нашёл второй дом».

Тем не менее контракт в НХЛ хоккеист подписал только сейчас: в отличие от «Монреаля» с Демидовым, торопиться «дьяволам» было некуда. Кроме того, Грицюк мог подписать контракт новичка только на год, и в таком случае он бы сразу «сгорал».

Теперь Грицюка ждёт «Нью-Джерси». Первым звеном команды в этом плей-офф была тройка Палат — Хишир — Майер. Надо отметить, что чех после смены клуба сильно загрустил: за три сезона в составе дьяволов чех набрал 82 очка, а моложе он не становится. На фланге второго звена выходит Эрик Хаула: он вообще прирождённый центр, да и финну уже 34. Компанию ему составляли Йеспер Братт (пожалуй, одна из самых недооценённых звёзд НХЛ) и Доусон Мерсер, который во второе звено поднялся после травмы Джека Хьюза (это повреждение вообще повлияло на комплектацию звеньев).

Посмотрим ниже. Левый фланг третьего звена — Пол Коттер, который ударно начал сезон, набрал 12 очков в 19 играх, параллельно раздавая кучу силовых. В то время имя Коттера даже вписывали в бюллетени президентских выборов, однако во второй половине сезона силовик резко сдал. На правом фланге выходит специалист по «грязным» голам Стефан Ноэсен, который может занять место и на левом краю атаки. В четвёртом звене играл Томаш Татар, но громкое имя давно себя не оправдывает: словаку как будто уже надоело играть.

Есть ли у «дьяволов» какое-то готовое пополнение из фарма? Нет. «Ютика» заняла последнее место в своём дивизионе АХЛ, лучший бомбардир команды набрал лишь 44 очка. У большинства игроков «Ютики» потенциал максимум игроков четвёртого звена. The Athletic ставит пул молодых игроков «Нью-Джерси» на 17-е место в лиге, однако показательно, что бо́льшая часть лучших проспектов команды — это защитники.

Ну и не забываем о потолке зарплат. Уже сейчас у «Дэвилз» есть гарантированные контракты на $ 82,5 млн, которые приходятся на 19 человек. Казалось бы, контракты нужно давать лишь четырём игрокам, но у команды есть один очень важный ограниченно свободный агент — Люк Хьюз. Младшего из трёх братьев надо хорошо уважить, чтобы был доволен Джек, а в потенциале и Куинн. Защитник, который уже в 21 год набирает 44 очка за сезон, явно получит хороший взрослый контракт.

Кроме того, «Нью-Джерси» явно нужно больше помощи в нижние звенья — Шелдон Киф справедливо жаловался в плей-офф на продуктивность игроков боттом-6. Вряд ли менеджмент команды возложит всё это на плечи одного Грицюка: тем не менее его «детский» контракт в основе может сэкономить деньги для подписания ещё одного качественного игрока третьего звена.

В общем, прямо сейчас все дороги в основу «Дэвилз» Грицюку открыты. Не стоит ждать, что он сразу же залетит в первое звено к Хьюзу — однако у форварда есть прекрасные шансы стать полноценным игроком топ-9 с местом во второй бригаде большинства. Всё зависит только от Грицюка и его работы в тренировочном лагере.