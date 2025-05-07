«Лос‑Анджелес» заинтересован в продлении контрактов с россиянами

Владислав Гавриков и Андрей Кузьменко могут остаться в «Лос-Анджелесе».

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Президент «Кингс» Люк Робитайл заявил российским хоккеистам о намерении обсудить с ними возможность подписания новых соглашений.

У игроков договоры рассчитаны до завершения этого сезона.

По действующему контракту оклад 29-летнего Владислава Гаврикова составляет 5,875 миллиона долларов в год, 29-летнего Андрея Кузьменко – 2,75 миллиона долларов в год.

В этом сезоне Гавриков набрал 30 (5+25) очков при полезности «плюс 26» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 23:05.

Кузьменко присоединился к «Лос-Анджелесу» по ходу сезона в результате обмена из «Филадельфии». В «Кингс» он набрал 17 (5+12) очков при полезности «плюс 6» в 22 матчах чемпионата.