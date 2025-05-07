Терещенко о «Локомотиве» и «Тракторе»: «Можно сказать, что будет тренерское противостояние между Россией и Канадой. Очень интересный финал»
Алексей Терещенко высказался о финалистах Кубка Гагарина.
Победителя трофея определят «Локомотив» и «Трактор».
Тренерами команд являются Игорь Никитин и Бенуа Гру.
«Нас ждет очень интересный финал. Мощный «Локомотив» против мощного «Трактора». Надеюсь, мы насладимся увиденным хоккеем. Да, можно сказать, что будет тренерское противостояние между Россией и Канадой (смеется), но играют все равно две российские команды. Будет интересно посмотреть, что они покажут», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.