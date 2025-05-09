Ротенберг: весь матч «Россия 25» играла в меньшинстве, но мы к этому привыкли, у нас броня

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал победный матч со сборной Беларуси (3:1).

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«Важная игра, тяжёлый соперник, матч очень высокого уровня. Нам пришлось заново собирать команду, очень много травмированных. Благодарен лидерам команды, которые помогли мне создать новую команду. Все ребята в клубах играют в другой хоккей, сборная играет по своей системе. Было непросто. Многие ребята прогрессировали по ходу этих матчей.

Сегодняшний состав сыграл без ошибок, хотя весь матч мы играли в меньшинстве, но мы к этому привыкли, играя в КХЛ, у нас к этому броня. Мы держали удар и заслуженно выиграли у сильного соперника, который играет сильнейшим составом. Из минского «Динамо», например, Протас в НХЛ. Минское «Динамо» — очень сильная команда, но об этом никто не пишет. Они обыграли ЦСКА, должны были обыгрывать «Трактор». За три года мы сыграли 26 игр, у нас 20‑я победа. Поздравляю сборную Белаурси с победой в туре, они её заслужили, надеюсь, это даст развитие белорусскому хоккею. Сегодня мы увидели, что у нас есть ещё одна сборная России, которая способна побеждать», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».