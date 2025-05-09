Овечкин догнал Дацюка и вышел на четвертое место по матчам в Кубке Стэнли

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин провел свой 158-й матч в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сыграв во втором матче второго раунда Кубка Стэнли с "Каролиной Харрикейнз".

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По этому показателю он обогнал бывшего российского хоккеиста Павла Дацюка, который сыграл в Кубке Стэнли 157 матчей, и вышел на чистое четвертое место по этому показателю среди российских хоккеистов. Лидером по количеству матчей среди россиян остается Сергей Федоров, который в своей карьере провел в плей-офф НХЛ 183 поединка.

На втором месте расположился действующий игрок "Питсбург Пингвинз" Евгений Малкин, на счету которого 177 встреч. Замыкает тройку по этому показателю бывший защитник "Даллас Старз" Павел Зубов, который провел 164 матча.

Встреча "Вашингтона" и "Каролины", которая прошла в столице США на стадионе "Кэпитал Уан Арена", завершилась победой "столичных" со счетом 3:1. Овечкин не набрал результативных баллов в этой встрече. "Вашингтон" сравнял счет в серии до четырех побед - 1-1. Следующая игра состоится на стадионе "Каролины" 11 мая, стартовая сирена прозвучит в 1:00 по московскому времени.