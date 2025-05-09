Сборная США показала фото раздевалки перед матчем на ЧМ-2025 с джерси погибшего Годро

Сборная США показала раздевалку команды перед первым матчем группового этапа чемпионата мира — 2025 со сборной Дании. Отдельного внимания удостоилась джерси форварда Джонни Годро, трагически погибшего во время катания на велосипеде со своим братом.

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Напомним, 29 августа 2024 года Джонни Годро и его младший брат Мэттью во время поездки на велосипедах были насмерть сбиты машиной в Олдмансе, штат Нью-Джерси. Братья собирались на свадьбу своей сестры Кэти, которая должна была пройти на следующий день.

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На момент гибели Годро являлся левым крайним нападающим клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Он также выступал за национальную команду на чемпионатах мира в 2017, 2018, 2019 и 2024 годах.