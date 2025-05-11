Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров текущего плей-офф НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился голом и результативной передачей в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (3:4, 2-1) и таким образом возглавил гонку бомбардиров текущего плей-офф.

© Чемпионат.com

На счету 28-летнего канадца стало 16 (3+13) очков в девяти играх в плей-офф нынешнего сезона при полезности «+6». Он единолично возглавил гонку бомбардиров. Второе место делят форварды Микко Рантанен («Даллас Старз», 15 (8+7) очков в девяти играх), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс», 15 (6+9) очков) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 15 (5+10) очков).

На сегодняшний день всего в активе Макдэвида 40 голов и 92 результативные передачи в 82 играх плей-офф НХЛ.