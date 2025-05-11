Овечкин врезался в борт, получив подножку от судьи в матче с «Каролиной»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (0:4), по ходу которого случился забавный эпизод с его падением на лёд.

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В одном из моментов Овечкин пытался сохранить владение и двигался в сторону борта на скорости, однако неумышленная подножка от арбитра встречи повлекла за собой падение россиянина и его столкновение и ограждением площадки.

Напомним, по ходу матча Овечкину также разбили лицо после удара в него клюшкой со стороны соперника. Овечкин закончил матч с показателем полезности «0».