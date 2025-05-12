Тренер «Каролины» рассказал, можно ли полностью остановить Овечкина

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор заявил, что форварда «Вашингтона» Александра Овечкина невозможно полностью остановить, передает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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«Мы не оставляли его одного, но он все равно находил свободные зоны. К счастью, наш голкипер справился. Его невозможно полностью остановить», — сказал Бриндамор.

11 мая «Каролина» обыграла «Вашингтон» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ. Встреча, которая состоялась на стадионе «Леново Центр» в Роли, завершилась победой хозяйской команды с результатом 4:0. В составе «Каролины» шайбы забросили Джек Рослович, Джексон Блейк, Эрик Робинсон и российский нападающий Андрей Свечников.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями не отметился, как и его партнер по команде Александр Алексеев.

«Каролина» повела в серии до четырех побед с результатом 2-1. В первом поединке «хоккеисты «Харрикейнз» одержали победу со счетом 2:1 в овертайме. В прошлом матче «Вашингтон» сравнял счет в серии до четырех побед.