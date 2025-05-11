«Ак Барс» обыграл «Сибирь» в суперигре 20‑го тура чемпионата КХЛ 3×3

Матч ТВ

«Ак Барс» одержал победу над «Сибирью» в суперигре 20‑го тура чемпионата КХЛ по хоккею в формате 3×3.

«Ак Барс» обыграл «Сибирь» в суперигре 20‑го тура чемпионата КХЛ 3×3
© КХЛ 3х3

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу казанцев. Хет‑трик оформил Павел Горохов, дубль — Даниил Четвериков, еще по голу в активе Юрия Муравьева и Расима Шакирова. Авторами шайб «Сибири» стали Владимир Михалев и Сергей Гриценко (дубль).

Хоккеисты «Ак Барса» получили за победу в суперигре миллион рублей.

Ранее в воскресном матче «Сибирь» обыграла минское «Динамо» (4:3), отыгравшись со счета 0:3. Пропустив после бросков Никиты Устиненко, Евгения Дадонова и Михаила Бучкина, новосибирцы ответили дублями Артема Мишкина и Владимира Михалева.

В другой встрече «Ак Барс» с тем же счетом 4:3 был сильнее «Трактора», две шайбы у победителей забросил Юрий Муравьев.

21‑й тур чемпионата стартует 29 мая. Все игры турнира проходят на московской арене «Южный лед».

Хоккей
Сергей Гриценко
Павел Горохов
Михаил Бучкин
Владимир Михалев
Никита Устиненко
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