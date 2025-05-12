Российские вратари не попали в число лучших в НХЛ первой четверти XXI века

Российские вратари не попали в сборную лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) первой четверти XXI века, сообщает пресс‑служба лиги.

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По итогам опроса в сборную вошли шесть голкиперов: Мартин Бродо («Нью‑Джерси»), Марк‑Андре Флери («Питтсбург»), Хенрик Лундквист («Нью‑Йорк Рейнджерс»), Роберто Луонго («Флорида»), Кэри Прайс («Монреаль»), Патрик Руа («Колорадо»).

Ранее были опубликованы три символические сборные из полевых игроков.

В эти команды попали несколько российских игроков: Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Павел Дацюк («Детройт Ред»).