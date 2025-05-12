Рантанен побил рекорд НХЛ

Микко Рантанен набрал 3 очка в матче с «Виннипегом» и побил рекорд НХЛ.

В третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли «Даллас» победил «Джетс» со счетом 5:2 (2-1). Финский форвард стал первой звездой встречи, в его активе 1+2 очка.

Рантанен стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим 3 очка и более в 5 матчах из 10 со старта плей-офф. У него 18 (9+9) результативных действий за 10 игр.

За последние 30 лет только четверо хоккеистов имеют в активе 4 игры из первых 10 в розыгрыше Кубка Стэнли с 3 очками и более.

Это Леон Драйзайтль, Эвандер Кэйн и Коннор Макдэвид (все – «Эдмонтон», 2022 год), а также Евгений Малкин («Питтсбург», 2008-й).