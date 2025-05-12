Хоккеист «Трактора» рассказал, как относится к разговорам об отъезде в НХЛ

Форвард «Трактора» Максим Шабанов в интервью «Матч ТВ» заявил, что пока у него все мысли об успешном сезоне за челябинцев, но в целом любой хоккеист мечтает выступать на самом высоком уровне.

© Матч ТВ

В этом сезоне 24‑летний Шабанов набрал 67 (23+44) очков в 65 матчах регулярки, а также 18 (9+9) очков в 16 матчах плей‑офф.

В финале Кубка Гагарина «Трактор» сыграет с «Локомотивом». Серия стартует 13 мая в Ярославле.

— Как вы реагируете на разговоры о том, что Максим Шабанов после этого сезона может уехать в НХЛ?

— Я отношусь к этому очень спокойно. Потому что у меня есть контракт. Я полностью погружен всеми мыслями и сердцем в сезон «Трактора». Мы хотим завоевать Кубок Гагарина. А дальше уже будет видно.

— Есть игроки, которые мечтают об НХЛ, а есть хоккеисты, которые любят выступать дома. Вы к кому относитесь? Домосед или мечтаете покорить Америку?

— Я затрудняюсь на это ответить. Но мне кажется, что любой хоккеист хочет выступать на уровне как можно выше. Ни для кого не секрет, и вы у любого спросите — вам каждый ответит, что хочет играть в НХЛ.

Но я сам скажу о своем городе Челябинск и о своей команде «Трактор». Мне абсолютно всё нравится. Я на 100% люблю наш город, наших болельщиков. Они у нас самые лучшие и достойные, по моему мнению. На каждом матче у нас собираются аншлаги. В каждом матче нас так поддерживают, как не увидишь практически нигде.

Я еще раз повторю — у нас самые лучшие болельщики и низкий им поклон.

— То есть вопрос с вашим отъездом в НХЛ отложим на межсезонье?

— Наверное. Может, я подумаю. А может, не буду думать. Я уже сказал, что все мои мысли — об успешном сезоне за «Трактор». Не читаю то, что обо мне пишут и не слушаю, что говорят, — сказал Шабанов «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.