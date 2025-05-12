Кожевников: без Козлова «Салавату Юлаеву» будет очень тяжело

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что «Салават Юлаев» должен продлить контракты с опытным защитником Григорием Паниным и главным тренером Виктором Козловым. Уфимский клуб в текущем сезоне дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» в серии из пяти матчей.

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