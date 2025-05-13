Овечкин объяснил поражение «Вашингтона» от «Каролины»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин объяснил поражение своей команды от «Каролины» в 4-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли, заявив, что команда должна найти способ забросить шайбу, передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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«Мы должны забивать «грязные» голы, на добиваниях, после подправлений», — добавил Овечкин.

«Вашингтон» потерпел поражение от «Каролины» со счетом 2:5. Матч прошел в Роли. У хозяев поля отличились Шейн Гостисбер, Сет Джарвис, Тейлор Холл, Шон Уокер и российский форвард Андрей Свечников. У «Кэпиталз» голы забросили Джейкоб Чикран и сам Овечкин, который прервал трехматчевую серию без очков. Теперь счет в серии до четырех побед составляет 3:1 в пользу «Каролины», а пятый матч пройдет в Вашингтоне в ночь на 16 мая по московскому времени.

11 мая «Каролина» обыграла «Вашингтон» в третьем матче. Встреча завершилась победой хозяйской команды с результатом 4:0. В составе «Каролины» шайбы забросили Джек Рослович, Джексон Блейк, Эрик Робинсон и Андрей Свечников.