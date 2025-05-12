Лучший вратарь в истории женского хоккея сравнила вратарей финалистов Кубка Гагарина

Лучший голкипер в истории российского женского хоккея Анна Пругова в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» сравнила вратарей финалистов Кубка Гагарина: Даниила Исаева из ярославского «Локомотива» и Зака Фукале из «Трактора»?

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– В соперничестве вратарей мои симпатии на стороне Исаева. В первую очередь из-за его национальной принадлежности и манеры игры. На мой взгляд, действия Даниила в воротах ярославцев олицетворяют все то лучшее, что ныне есть в российской вратарской школе. На данный момент она, несомненно, является одной из лучших, если не лучшей(посмотрите на НХЛ) школой мира. Исаев всегда действует очень спокойно, уверенно и надежно. Что касается Фукале, с точки зрения психологии он – полная противоположность оппоненту. Какая бы ни была ситуация на льду, главная игровая и психологическая черта канадца, помимо надежности и уверенности в себе, внутренняя эмоциональность, часто потрясающе заряжающая не только его, но и партнеров по команде. Если Фукале ловит кураж, то пробить его очень сложно. Не сомневаюсь, что все это очень нравится и болельщикам Трактора». Тем не менее, еще раз скажу о том, что спокойствие и уверенность Исаева с игровой и психологической точек зрения мне ближе, чем эмоциональность Фукале, – отметила Пругова.

Исаев провел 16 матчей в Кубке Гагарина-2025, отразил 93,3 процента бросков, коэффициент надежности – 1,58.

Статистика Фукале в нынешнем плей-офф: 16 игр, 91,3 процент отраженных бросков, коэффициент надежности – 2,71.