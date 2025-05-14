Хоккеист Слепец продлил контракт с «Амуром»

«Амур» продлил контракт с нападающим Кириллом Слепцом, сообщает пресс‑служба хабаровского хоккейного клуба.

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Новое одностороннее соглашение с 26‑летним форвардом рассчитано на два сезона.

— Очень рад остаться в Хабаровске, это будет уже мой пятый год в городе и команде. Надеюсь, в предстоящем сезоне удастся сделать шаг вперед. Хотелось бы, чтобы арена всегда заполнялась на 100%, ведь нам очень приятно играть перед такими болельщиками, как в Хабаровске, — сказал Слепец.

Слепец выступает за «Амур» с сезона‑2021/22. Всего за команду он провел 144 матча, забросил 15 шайб и отдал 23 результативные передачи.

Ранее хоккеист играл за ярославский «Локомотив» и рижское «Динамо».

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