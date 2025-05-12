Толчинский покинет СКА

Хоккеист Сергей Толчинский, несмотря на действующий контракт со СКА до 2028 года, планирует смену клуба. Его агент ведет переговоры с СКА о досрочном расторжении соглашения, по информации «Спорт-Экпресс».

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Пока нет официального подтверждения это информации. Но среди наиболее вероятных претендентов на подписание Толчинского называется казанский «Ак Барс».

В активе нападающего, перешедшего в СКА летом 2023 года, Кубок Гагарина 2021 года (в составе «Авангарда»). В прошедшем сезоне Толчинский провел 48 матчей регулярного чемпионата, набрав 16 (семь голов плюс девять передач под гол) очков, и четыре игры в плей-офф. Во встречах на вылет ему удалось забросить одну шайбу.