ХК «Сочи» продлил контракт с канадским нападающим

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с канадским нападающим Уильямом Биттеном.

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Новое соглашение с 26‑летним форвардом будет действовать до 31 мая 2026 года.

Биттен начинал сезон в составе «Спартака». Московский клуб расторг контракт с игроком, после чего он пополнил состав «Сочи» на правах свободного агента.

За «Сочи» канадец провел 30 матчей, в которых набрал 14 (10+4) очков.

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