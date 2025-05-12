СКА-1946 проиграли «Спартаку» в первом матче финала Кубка Харламова

СКА-1946 в гостях уступил «Спартаку» в первом матче финала Кубка Харламова.

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Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

В составе победителей встречи отличились нападающие Никита Ракчеев и Фёдор Храпов (меньшинство). У красно-синих единственную шайбу забросил форвард Амир Нугманов.

В очных встречах между соперниками по ходу завершившегося сезона 2024/25 регулярного чемпионата МХЛ счет 2:2.

Петербургский СКА-1946 завоевал призовые медали в 6-ти из 7-ми последних розыгрышей МХЛ. На этом отрезке команда из Петербурга четырежды дошла до финала и дважды взяла Кубок Харламова. Если армейцы победят в текущем сезоне, то сравняются с «Локомотивом» по количеству трофеев.

Следующий матч серии пройдет также в Москве 14 мая. Стартовая сирена прозвучит в 19:30 по московскому времени.