Швеция обыграла Финляндию в матче чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции обыграла команду Финляндии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе Швеции отличились Лео Карлссон на 5-й минуте и Йонас Бродин на 28-й минуте. Одну шайбу удалось отыграть Харри Песонену на 54-й минуте.

Команды выступают в группе В. После этой победы сборная Швеции набрала девять очков и закрепилась на первом месте. Финляндия имеет в активе пять баллов после трех встреч и занимает третью строчку.

Следующий матч Финляндия сыграет против Словении 15 мая, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:20 по московскому времени. Швеция на день раньше сразится с Латвией, начало матча — 21:20 мск.

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