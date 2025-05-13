Овечкин обошёл трёх хоккеистов по числу матчей в истории Кубка Стэнли

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

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На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0.

В этой встрече свой 160-й матч в Кубке Стэнли проводит российский нападающий Александр Овечкин. По этому показателю он обошёл Люка Робитайла, Джейми Макуна и Рода Бриндамора и сравнялся с Брайаном Проппом и Дэвидом Крейчи. Теперь он делит с ними 78-е место.

В нынешнем Кубке Стэнли Овечкин забил четыре гола и сделал результативную передачу в девяти матчах.